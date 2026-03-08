Café de l’Europe et quizz Auditorium Clancier Limoges

Café de l’Europe et quizz

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

À l’occasion de la présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne, la BFM propose une conférence sur le thème Chypre l’ile de la désunion , en présence de Guy Royer, administrateur de la Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin. Cette manifestation sera suivie d’un quizz de Culture Générale.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

