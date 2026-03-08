Café de l’Europe et quizz Auditorium Clancier Limoges
À l’occasion de la présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne, la BFM propose une conférence sur le thème Chypre l’ile de la désunion , en présence de Guy Royer, administrateur de la Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin. Cette manifestation sera suivie d’un quizz de Culture Générale.
Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
