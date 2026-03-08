Café de l’Europe Auditorium Clancier Limoges

Café de l’Europe

La Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin organise un Café de l’Europe à l’occasion des 40 ans de l’Acte Unique Européen. L’intervention sera assurée par Daniel BERNUSSOU, Président de la Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin, qui apportera son éclairage et son analyse sur l’importance historique et contemporaine de l’Acte Unique Européen.

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

