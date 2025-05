CAFÉ DE L’EUROPE – Marvejols, 17 mai 2025 07:00, Marvejols.

Le Joli Mois de l’Europe, célébré chaque année autour du 9 mai, commémore la Déclaration Schuman de 1950, qui a jeté les bases de la coopération européenne. Cette initiative vise à rapprocher l’Europe de ses citoyens en mettant en avant les réalisations concrètes de l’Union Européenne au niveau local. À travers des événements variés tels que des rencontres, des ateliers et des expositions, le Joli Mois de l’Europe permet de sensibiliser le public aux bénéfices de l’appartenance à l’UE et de promouvoir la participation citoyenne.

Dans le cadre du programme LEADER du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère, en tant que structure associée du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, et avec l’intervention de la Maison de l’Europe de Nîmes, le Joli Mois de l’Europe sur l’ouest de la Lozère promet d’être un événement riche en découvertes et en échanges.

La Maison de l’Europe de Nîmes proposera un café débat au Café du Globe à Marvejols, place du Soubeyran, en plein coeur du marché. Ce sera l’occasion pour les habitants et les visiteurs de discuter des enjeux européens et de poser leurs questions aux experts présents.

Par ailleurs, le PETR mettra à disposition de l’Office de tourisme Gévaudan Destination une exposition temporaire. Cette exposition mettra en avant des portraits de projets financés dans le cadre du programme Européen LEADER. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les initiatives locales soutenues par l’Union Européenne et comprendre l’impact positif de ces financements sur le territoire. .

