[Café de l’IA] – L’Inattendu Dieppe, 5 juillet 2025 17:00, Dieppe.

Seine-Maritime

[Café de l’IA] L’Inattendu 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Venez discuter des enjeux, des usages et des perspectives de l’intelligence artificielle lors de ce café animé par trois experts

– Bertrand Scache, ingénieur conseil et formateur data & IA

– Albane Dakin, formatrice IA et bureautique

– Alexandre Lemaitre, entrepreneur dieppois et animateur de réseaux professionnels

Un moment d’échange ouvert à tous, pour mieux comprendre l’IA et ses impacts dans notre quotidien.

Venez discuter des enjeux, des usages et des perspectives de l’intelligence artificielle lors de ce café animé par trois experts

– Bertrand Scache, ingénieur conseil et formateur data & IA

– Albane Dakin, formatrice IA et bureautique

– Alexandre Lemaitre, entrepreneur dieppois et animateur de réseaux professionnels

Un moment d’échange ouvert à tous, pour mieux comprendre l’IA et ses impacts dans notre quotidien. .

L’Inattendu 11 Avenue Normandie Sussex

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie linattendu2@gmail.com

English : [Café de l’IA]

Come and discuss the challenges, uses and prospects of artificial intelligence at this café hosted by three experts:

– Bertrand Scache, consulting engineer and data & AI trainer

– Albane Dakin, AI and office automation trainer

– Alexandre Lemaitre, Dieppe-based entrepreneur and professional network facilitator

An open forum for all, to better understand AI and its impact on our daily lives.

German :

Diskutieren Sie über die Herausforderungen, die Nutzung und die Perspektiven der künstlichen Intelligenz in diesem Café, das von drei Experten geleitet wird:

– Bertrand Scache, beratender Ingenieur und Ausbilder für Daten und KI

– Albane Dakin, KI- und Bürotrainerin

– Alexandre Lemaitre, Unternehmer aus Dieppe und Moderator von beruflichen Netzwerken

Ein für alle offener Moment des Austauschs, um die KI und ihre Auswirkungen auf unseren Alltag besser zu verstehen.

Italiano :

Venite a discutere delle sfide, degli usi e delle prospettive dell’intelligenza artificiale in questo caffè organizzato da tre esperti:

– Bertrand Scache, ingegnere consulente e formatore in materia di dati e AI

– Albane Dakin, formatore di AI e automazione d’ufficio

– Alexandre Lemaitre, imprenditore di Dieppe e facilitatore di reti professionali

Una discussione aperta a tutti, per comprendere meglio l’IA e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.

Espanol :

Venga a debatir los retos, usos y perspectivas de la inteligencia artificial en este café organizado por tres expertos:

– Bertrand Scache, ingeniero consultor y formador en datos e IA

– Albane Dakin, formador en IA y ofimática

– Alexandre Lemaitre, empresario de Dieppe y facilitador de redes profesionales

Un debate abierto a todos para comprender mejor la IA y su impacto en nuestra vida cotidiana.

L’événement [Café de l’IA] Dieppe a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie