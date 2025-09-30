Café débat Airvault
Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais-Val du Thouet, en partenariat avec Espace Mendes France Poitiers, en présence de Bernard Legube, professeur émérite de l’univeristé de Poitiers et spécialisé en physico-chimie et traitement des eaux, organisent un nouveau café débat. La thématique du jour « L’eau, un enjeu vital pour tous ? ». Rendez-vous à 20 h 30, à la salle du 2ème étage du Centre Socio Culturel, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault. Renseignements 05 49 64 73 10. .
16T Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
