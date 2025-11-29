Café débat Airvault

Café débat

16T Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organise un nouveau café débat, en présence d’Yves Caubet, universitaire. La thématique du jour Le changement climatique, quels impacts pour notre territoire ? . Rendez-vous à 20 h 30, à la salle du 2ème étage du CCAS, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault. Renseignements 05 49 64 73 10. .

16T Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

