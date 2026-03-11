Café débat Airvault
Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais & du Val du Thouet organise un nouveau café débat, avec pour thématique du jour Est-ce que notre avenir dépend de l’intelligence artificielle ? Café débat en présence de Patricia LECAUX, architecte du changement humain acrh79 & de Thomas PITON, conseil en transformation numérique & IA avec impact, Eliott Consulting. Rendez-vous au Point Animation Jeunesse à Airvault, à 20 h 30. Renseignements 07 88 23 57 26. .
