Café-débat « Arnaques en ligne », La Maison Maladière, Dijon

Café-débat « Arnaques en ligne » Vendredi 3 avril, 18h30 La Maison Maladière Côte-d’Or
Début : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T20:30:00+02:00
La Maison Maladière 21-25 Rue Balzac, 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Témoignages, signes d’alerte (urgence, fautes, paiements suspects), solutions (vérifier URLs, signaler, double authentification). Échanges sur outils et bonnes pratiques pour se protéger ensemble.