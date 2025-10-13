Café-débat autour des faits divers – Le Piano’cktail sort de ses murs Le Westaminet Bouguenais

Café-débat autour des faits divers – Le Piano’cktail sort de ses murs Le Westaminet Bouguenais lundi 13 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 18:30 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : pianocktail-bouguenais.fr/fr/agenda/cafedebat Camille et Yvon, gérants du Westaminet, proposeront leur carte de boissons pour accompagner la discussion. Tout public

Le Piano’cktail sort de ses murs pour un café-débat autour des faits divers ! À la veille de la représentation de la pièce « Grégory » au Pianock’tail, la compagnie By Collectif investit le café le Westaminet à Bouguenais pour une soirée débat, organisée par le Piano’cktail. Autour d’un verre, les comédiens de By Collectif vous invitent à questionner le fait divers, entre fascination et malaise : simple divertissement ou miroir de notre humanité ? Inspirée de l’émission culte Droit de réponse de Michel Polac, cette rencontre promet un échange vivant, convivial et profond à la fois. Une belle occasion pour le Piano’cktail de faire vivre la culture hors les murs, en créant du lien entre artistes, habitants et commerçants.

Le Westaminet Bouguenais 44340

https://www.pianocktail-bouguenais.fr/fr/agenda/cafedebat