Café-débat – École et études supérieures, portland Bar, Le Mans

Informations pratiques

Café-débat – École et études supérieures Jeudi 17 septembre, 18h00 portland Bar Sarthe

Entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

L’association Les Étincelles 72 organise un café-débat consacré à l’école et aux études supérieures.

Cette rencontre permettra d’échanger autour des différents dispositifs et démarches d’accompagnement : plan d’accompagnement personnalisé (PAP), programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), accompagnement par une AESH, démarches auprès de la MDPH et aménagements d’examens.

Les participants pourront poser leurs questions, partager leurs expériences et discuter des difficultés rencontrées pendant la scolarité ou les études supérieures.

Ce temps d’échange est ouvert aux élèves, étudiants, parents, proches, aidants, professionnels et à toutes les personnes intéressées par l’école inclusive.

portland Bar 34 rue du Port 72000 LE MANS Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61559016336499 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}] Brasserie – Bar – Lieux Dansants Gratuit – Inclusive – accessible

Un temps d’échange consacré à l’accompagnement des élèves et étudiants ayant des besoins particuliers ou étant en situation de handicap. Handicap inclusion

Les Etincelles 72