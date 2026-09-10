Café-débat – École et études supérieures, portland Bar, Le Mans
jeudi 17 septembre 2026 · portland Bar · Le Mans
Informations pratiques
Café-débat – École et études supérieures Jeudi 17 septembre, 18h00 portland Bar Sarthe
Entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
L’association Les Étincelles 72 organise un café-débat consacré à l’école et aux études supérieures.
Cette rencontre permettra d’échanger autour des différents dispositifs et démarches d’accompagnement : plan d’accompagnement personnalisé (PAP), programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), accompagnement par une AESH, démarches auprès de la MDPH et aménagements d’examens.
Les participants pourront poser leurs questions, partager leurs expériences et discuter des difficultés rencontrées pendant la scolarité ou les études supérieures.
Ce temps d’échange est ouvert aux élèves, étudiants, parents, proches, aidants, professionnels et à toutes les personnes intéressées par l’école inclusive.
portland Bar 34 rue du Port 72000 LE MANS Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61559016336499 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}] Brasserie – Bar – Lieux Dansants Gratuit – Inclusive – accessible
Un temps d’échange consacré à l’accompagnement des élèves et étudiants ayant des besoins particuliers ou étant en situation de handicap. Handicap inclusion
Les Etincelles 72
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