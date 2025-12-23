CAFÉ DÉBAT, Le Boulou

CAFÉ DÉBAT

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Café-Débat ? Qu’est-ce que c’est ?

Un café-débat est un espace convivial où l’on peut aborder tous sujets de discussion dans un climat de confiance, dans la tolérance et le non-jugement, Animé par Sylvaine Ricciardi -Braem ou/et un intervenant extérieur.Thème de la séance L’image.

+33 4 68 83 75 00

English :

Café-Débat ? What is a Café-Débat?

A café-débat is a convivial space where you can discuss any topic in a climate of trust, tolerance and non-judgment, led by Sylvaine Ricciardi-Braem or/and an outside speaker.

