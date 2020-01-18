Café-débat : Le football africain est-il sous influence politique ? Maison de la Conversation Paris

Le football occupe une place centrale dans les sociétés africaines, dépassant largement le cadre du sport. Il est à la fois un vecteur de fierté nationale, un enjeu économique majeur et parfois un outil politique. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN), organisée par la Confédération africaine de football, illustre parfaitement ces dynamiques : compétition sportive majeure, elle est aussi un événement stratégique pour les États et les institutions du football.

Les débats récents autour de la CAN, notamment à l’approche de l’édition 2025, ainsi que les accusations de corruption, les controverses autour de l’organisation des compétitions ou encore les discussions sur la périodicité du tournoi, relancent les interrogations sur l’influence des acteurs politiques et économiques dans le football africain. Les transferts de joueurs, le rôle des fédérations nationales et les relations avec la FIFA soulèvent également des questions sur l’autonomie réelle de ce sport sur le continent.

Ce café-débat propose d’ouvrir la discussion : le football africain est-il aujourd’hui sous influence politique ?

Date

Vendredi 3 avril 2026

Horaires

18h à 20h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

IRDEF

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le vendredi 03 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cafe-debat-le-football-africain-est-il-sous-influence-politique-tickets-1984979447963?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



