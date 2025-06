Café débat L’énergie solaire, une solution pour diminuer ses factures ? Bar La Maison Lanvéoc 26 juin 2025 18:30

Finistère

Café débat L’énergie solaire, une solution pour diminuer ses factures ? Bar La Maison 20 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 18:30:00

fin : 2025-06-26 20:30:00

Date(s) :

2025-06-26

On le sait désormais, l’énergie solaire en Bretagne ça fonctionne ! Mais permet-elle réellement de diminuer ses factures d’électricité et de chauffage ? Peut-elle permettre aux particuliers d’être autonomes ? Et est-elle réellement subventionnée comme certains commerciaux le prétendent ? etc.

Pour répondre à ces questions, la Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, en partenariat avec Ener’gence, l’Agence Énergie Climat du Pays de Brest, propose un moment d’échanges convivial autour de la thématique des énergies solaires. Un conseiller Tinergie, le service public de la rénovation énergétique du Pays de Brest, sera présent pour échanger autour des solutions concrètes et répondre aux interrogations des participants.

Évènement gratuit et sur inscription. .

Bar La Maison 20 Rue de Tal Ar Groas

Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 33 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café débat L’énergie solaire, une solution pour diminuer ses factures ? Lanvéoc a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime