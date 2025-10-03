Café débat « Les sites Natura 2000 » Salle communale Jalogny

Café débat « Les sites Natura 2000 » Salle communale Jalogny vendredi 3 octobre 2025.

Salle communale Le Bourg Jalogny Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Echanges entre les participants éclairés d’exemples de situations locales en présence d’Alexandre Mallet, chargé de mission Natura 2000 Grosne et Clunisois.

De quoi s’agit-il ? A quoi ça sert ? Où sont les sites de notre région ?

Focus sur les pelouses calcicoles, découvrez leur faune, leur flore, les actions agro-environnementales, les animations découverte. .

Salle communale Le Bourg Jalogny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@fne71.fr

