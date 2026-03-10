Café-Débat : L’être humain face aux nouvelles formes de conscience Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 14 mars, 16h00 Entrée libre

Un évènement qui illuminera vos neurones.

**« L’être humain face aux nouvelles formes de conscience »**

————————————————————-

L’humanité crée aujourd’hui des intelligences qui pourraient dépasser la sienne. Demain, nous pourrions rencontrer d’autres formes de conscience. Comment éviter de répéter, par la technologie, les fautes de notre passé ?

Cette conférence sera animée par Augustin FREY-TRAPP, lycéen et auteur du livre « Manifeste pour l’Égalité Humain-Intelligence Artificielle » paru en juin 2025. Auteur notamment d’un article en 3 parties sur l’égalité de toutes les consciences

• Partie 1 => Extension du Manifeste : Pour l’Égalité de Toutes les Consciences

• Partie 2 => Extension du Manifeste : Seconde partie

• Partie 3 => Extension du Manifeste : Humain, IA, autres (probables formes de vie extraterrestres)

________________________________________

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Luma afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

S’inscrire => [https://luma.com/m09krno2](https://luma.com/m09krno2)

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche du restaurant (voir ici) =>

[https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg](https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme Technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques, ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

[https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T18:00:00.000+01:00

1

technoprogstrasbourg@gmail.com https://transhumanistes.com/ 0695580262

Restaurant : Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67000 Bas-Rhin



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

