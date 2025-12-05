CAFE DEBAT Saint-Jean-de-Fos

CAFE DEBAT

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Un café débat autour du trafic international de faune et de flore, sera animé par Laurent Retière, inspecteur de l’environnement à l’Office Français de la Biodiversité, vendredi 5 décembre à partir de 20h30. Les adultes comme les enfants (à partir de 8 ans) sont les bienvenus.

Les images de braconnage, de déforestations, d’animaux sauvages en cages sont-elles réservées aux seuls pays en voie de développement ?

Comment cette magnifique faune guyanaise se retrouve-elle, malgré elle, dans l’Hérault ?

Laurent anime et coordonne depuis près de 15 ans la lutte contre les trafics de faune et de flore sauvage sur l’ensemble de la région Occitanie. .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87 hosteldiablotin@gmail.com

English :

The cultural events continue in the large room of the Hostel le Diablotin, under the gaze of its Zouaves?

Come and participate in the coffee debate on the theme of international wildlife trafficking, led by the animator and coordinator Laurent Retiere.

