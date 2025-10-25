Café-débat sur le harcèlement scolaire Salle des Fêtes Vouvant

Café-débat sur le harcèlement scolaire Salle des Fêtes Vouvant samedi 25 octobre 2025.

Café-débat sur le harcèlement scolaire

Salle des Fêtes 11 Rue Theodelin Vouvant Vendée

Vous êtes parents, élèves, enseignants, professionnels ou simplement concernés par la lutte contre le harcèlement scolaire ? Venez échanger dans un espace de parole libre et bienveillant.

Le Silence en Toi une association de prévention du harcèlement scolaire vous invite à participer à un café-débat sur cette thématique.

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 10 h.

Salle des fêtes de Vouvant, 11 Rue de Theodolin, 85120.

Entrée libre, venez nombreux.

Pourquoi ? Car le harcèlement scolaire touche de nombreux enfants et adolescents. Il est essentiel d’en parler pour comprendre, prévenir et agir ensemble.

Cette rencontre est interactive et accessible à tous, chacun pourra

· poser ses questions,

· donner son avis,

· simplement écouter.

En parler, c’est panser la plaie

Organisé par l’association Le Silence en Toi .

Contacts

· email lesilenceentoi85410@outlook.fr

· téléphone 07 86 43 58 26 06 61 24 99 08 .

English :

Are you a parent, student, teacher, professional or simply concerned by the fight against bullying at school? Come and share your views in a free, friendly forum.

German :

Sie sind Eltern, Schüler, Lehrer, Fachleute oder einfach nur vom Kampf gegen Mobbing in der Schule betroffen? Tauschen Sie sich in einem freien und wohlwollenden Gesprächsraum aus.

Italiano :

Siete genitori, alunni, insegnanti, professionisti o semplicemente interessati alla lotta contro il bullismo a scuola? Venite a condividere le vostre esperienze in un forum gratuito e amichevole.

Espanol :

¿Es usted padre, alumno, profesor, profesional o simplemente le preocupa la lucha contra el acoso escolar? Venga y comparta sus experiencias en un foro gratuito y amistoso.

