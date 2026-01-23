Café-débat sur les peintres de la Normandie Petit Théâtre Houlgate

Café-débat sur les peintres de la Normandie

Petit Théâtre Boulevard de Saint Philbert Houlgate Calvados

Début : 2026-03-05 17:00:00

fin : 2026-03-05 19:00:00

2026-03-05

Premier volet d’une aventure picturale sur 4 siècles avec Philippe Piguet et Jacques-Sylvain Klein, auteurs d’un ouvrage sur le sujet aux Éditions Ouest France. Inscription par mail.

Jacques-Sylvain Klein, membre de l’académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen est historien de l’art, commissaire d’expositions, conférencier. Il a publié une dizaine d’ouvrages sur l’art, et créé en 2010 Le Festival Normandie Impressionnisme.

Historien et critique d’art, commissaire d’expositions indépendant, Philippe Piguet est chargé de la programmation en art contemporain de la Chapelle de la Visitation de Thonon-les-Bains depuis 2008. De 2010 à 2018, il a été le directeur artistique de Drawing Now, le salon du dessin contemporain et, en 2020 et 2024, le Commissaire Général du festival Normandie Impressionniste.

Inscription par mail à cafedebathoulgate@gmail.com. .

cafedebathoulgate@gmail.com

English : Café-débat sur les peintres de la Normandie

The first part of a pictorial adventure spanning 4 centuries with Philippe Piguet and Jacques-Sylvain Klein, authors of a book on the subject published by Éditions Ouest France. Register by e-mail.

