Café-débat Transhumaniste : Votre opinion ? Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg

Venir vous permettra de savoir au lieu de croire (à tort) les affirmations des médias d’internet qui fantasment sur les réels objectifs des transhumanistes.

Café-débat Transhumaniste : Votre opinion ?

**19 juillet 2025 de 16h à 18h au Le Petit Faubourg, 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, Strasbourg.**

La section strasbourgeoise AFT67 organise un café-débat à thèmes libres.

Ce mois-ci, pas de thèmes précis. Place en priorité à la convivialité. Venez nous parler de ce qui vous intéresse ou vous inquiète dans le transhumanisme et les progrès contemporains ! Qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, d’augmentation humaine, d’amortalité, ou des aspects politiques et sociaux des nouvelles technologies, les transhumanistes strasbourgeois seront ravis de discuter ou de débattre avec vous.

Entrée libre !

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche du restaurant.

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire ici afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction => [https://lu.ma/docxwwvn](https://lu.ma/docxwwvn)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse : [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois AFT67 de l’AFT-Technoprog.

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

[https://transhumanistes.com](https://transhumanistes.com)

Début : 2025-07-19T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T18:00:00.000+02:00

