Café-Débrouille Local PED Plougasnou mardi 18 novembre 2025.

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18 12:00:00

2025-11-18 2025-12-16

Avec Projets, Echanges et Développement, venez nous rencontrer, échanger sur ce projet, et pourquoi faire un petit objet utile et tout en récup’

Objectif Temps d’échanges de savoirs, de pratiques, d’expériences et d’idées … Un temps pour se prendre en mains ensemble vers d’avantage de partage, d’autonomie et de solidarité.

Fabriquer un carnet de dessin, un Kalam, des fauteuils en palette, booster son ordinateur, aménager son jardin… .

Local PED 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

