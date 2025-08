Café d’échanges aidants actifs Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Café d’échanges aidants actifs Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes mardi 23 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 18:30 – 20:30

Gratuit : non Sur inscription Senior, Adulte

Organisé et animé par la Maison des Aidants, ce temps d’échange d’adresse aux proches aidants actifs et se déroule autour café.Le thème du jour sera « Des conseils pour concilier sa vie professionnelle et son rôle d’aidant au quotidien»

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 02 51 89 17 60