Café découverte Industrie Salle polyvalente des Fleurs de Grasse Grasse

Café découverte Industrie Jeudi 20 novembre, 09h00 Salle polyvalente des Fleurs de Grasse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

La Mission Locale organise une matinée dédiée à la rencontre entre jeunes et entreprises du secteur industriel. Une dizaine de jeunes auront l’occasion de se présenter directement devant des entreprises et des agences d’intérim proposant des offres d’emploi.

L’objectif est double : d’un côté, offrir aux jeunes un exercice concret pour développer leur aisance à se présenter et valoriser leurs compétences ; de l’autre, permettre aux entreprises de rencontrer des candidats motivés et de nouer des contacts en vue de recrutements.

Cette initiative favorise ainsi l’insertion professionnelle des jeunes tout en répondant aux besoins en recrutement des acteurs de l’industrie.

Salle polyvalente des Fleurs de Grasse 50, route de Cannes 06130 Grasse Grasse 06130 Le Plan de Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « n.forray@mlpaysdegrasse.com »}]

