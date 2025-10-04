Café découverte : les coulisses de la médiathèque Médiathèque Saint-Symphorien-sur-Coise

Café découverte : les coulisses de la médiathèque
samedi 4 octobre 2025.

4 et 5 octobre
Médiathèque
Rhône

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-05T09:30:00 – 2025-10-05T12:00:00

Rencontre conviviale à la médiathèque

Le temps d’un café, venez rencontrer l’équipe de la médiathèque et découvrir, en images, ses coulisses.

Une occasion privilégiée pour échanger, poser vos questions et mieux comprendre le fonctionnement et les coulisses de votre médiathèque.

Un moment convivial et ouvert à tous, idéal pour partager vos curiosités et découvrir les secrets de ce lieu culturel.

Médiathèque 81 Boulevard du 8 Mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478443752 https://commonly.bibenligne.fr/mediatheque-mot–mot-saint-symphorien-sur-coise Parking

Médiathèque Mot@Mot St Symphorien-sur-Coise