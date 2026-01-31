Café d’entraide numérique Centre Social Ker Yann Rennes Jeudi 12 février, 14h15 Ille-et-Vilaine

Savoir utiliser les outils numériques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T14:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T16:45:00.000+01:00

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



