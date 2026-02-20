Café des ados

30 Grande rue Jarnages Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Café des ados théâtre de l’Opprimé

Sur inscription. .

30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des ados

L’événement Café des ados Jarnages a été mis à jour le 2026-02-18 par Creuse Confluence Tourisme