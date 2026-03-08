Café des Aidants Autisme Langres
Café des Aidants Autisme Langres samedi 4 avril 2026.
Café des Aidants Autisme
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Temps d’échange destiné aux proches aidants autour de l’autisme mieux comprendre le diagnostic, le quotidien, les ressources disponibles et partager des repères concrets dans un cadre convivial.
Inscription recommandée
renseignements via APEP 52 adpep-52.org .
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 69 59 15 causetoujours52@gmail.com
