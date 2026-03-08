Café des Aidants Autisme Langres

Café des Aidants Autisme

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Temps d'échange destiné aux proches aidants autour de l'autisme mieux comprendre le diagnostic, le quotidien, les ressources disponibles et partager des repères concrets dans un cadre convivial.

Inscription recommandée

renseignements via APEP 52 adpep-52.org .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 69 59 15 causetoujours52@gmail.com

