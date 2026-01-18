Café des aidants du Lévézou Pont-de-Salars
Café des aidants du Lévézou Pont-de-Salars mardi 20 janvier 2026.
Café des aidants du Lévézou
Mairie Pont-de-Salars Aveyron
Début : Mardi 2026-01-20
fin : 2026-03-17
2026-01-20 2026-02-17 2026-03-17 2026-04-21 2026-05-16 2026-05-19
14h à 15h30 Salle du 1er étage, Mairie. Ce rendez-vous est destiné aux personnes qui accompagnent un proche malade, handicapé ou dépendant. Information auprès de l’ADMR du Lévézou au 05 65 69 71 27.
ou par courriel à aidants@fede12.admr.org .
12290 Aveyron Occitanie
English :
2pm to 3:30pm 1st floor room, Town Hall. This meeting is designed for people accompanying a sick, disabled or dependent relative. Information from ADMR du Lévézou on 05 65 69 71 27.
L’événement Café des aidants du Lévézou Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)