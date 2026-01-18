Café des aidants du Lévézou Pont-de-Salars

Café des aidants du Lévézou

14h à 15h30 Salle du 1er étage, Mairie. Ce rendez-vous est destiné aux personnes qui accompagnent un proche malade, handicapé ou dépendant. Information auprès de l’ADMR du Lévézou au 05 65 69 71 27.

ou par courriel à aidants@fede12.admr.org .

Mairie Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

2pm to 3:30pm 1st floor room, Town Hall. This meeting is designed for people accompanying a sick, disabled or dependent relative. Information from ADMR du Lévézou on 05 65 69 71 27.

