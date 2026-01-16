Café des aidants du Sévéragais Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Café des aidants du Sévéragais

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d'Aveyron Aveyron

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09

Le Café des aidants est un espace dédié à l’information et aux échanges, ouvert à tous les aidants, quel que soit l’âge ou la pathologie de la personne accompagnée.

–

Organisé une fois par mois, le Café des aidants est animé par des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des aidants. Chaque séance aborde une thématique spécifique afin de favoriser les discussions autour de l’expérience des participants. L’objectif est d’offrir un cadre chaleureux et bienveillant pour partager son vécu et rencontrer d’autres aidants.

Rendez-vous chaque 2e mardi du mois de 14h à 15h30 à Ô9 (ancienne mairie), rue des Douves à Sévérac-le-Château pour profiter de ce temps de dialogue et de soutien gratuit et en libre accès.

Vos rendez-vous 2026 à ne pas manquer

Mardi 10 février Un temps pour soi

Mardi 10 mars Aidants, attention au burn-out !

Mardi 14 avril La culpabilité

Mardi 12 mai Et moi !

Mardi 9 juin Comment conserver un sommeil de qualité ?

Organisé par l’ADMR du Sévéragais avec le soutien de l’Association française des aidants. .

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 51 88

English :

The Café des aidants is a space dedicated to information and exchange, open to all caregivers, whatever the age or pathology of the person being cared for.

L’événement Café des aidants du Sévéragais Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)