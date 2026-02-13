Café des Aidants, Restaurant La Crémaillère, Carvin

Café des Aidants Jeudi 18 juin, 14h00 Restaurant La Crémaillère Pas-de-Calais

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Ces rencontres ont lieu une fois par mois et sont co-animés par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. A chaque rencontre une thématique est proposée pour amorcer des échanges autour de son vécu d’aidant. L’objectif est de vous offrir un lieu dédié, pour échanger et rencontrer d’autres aidants dans un cadre convivial (un café associatif, un bar, un restaurant, etc.).

Le thème est : S’y retrouver dans le labyrinthe des dispositifs

La participation au Café des Aidants est réservée aux proches aidants.

Restaurant La Crémaillère 25 Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 63 33 http://www.lacremaillere-carvin.fr https://www.facebook.com/lacremaillerecarvin/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321774748 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesaidants@ghsc.fr »}] Lundi : fermé

Mardi, mercredi, jeudi : 12h – 15h

Vendredi : 12h – 15h / 19h – 23h

Samedi : 19h – 23h

Dimanche : 12h30 – 17h00

Possibilité d’ouverture pour les groupes à partir de 15 personnes les jours de fermeture.

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de son proche. aidant groupe de parole