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Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Quels besoins et quels droits pour les aidants ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises

Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Quels besoins et quels droits pour les aidants ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises

Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Quels besoins et quels droits pour les aidants ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises vendredi 3 avril 2026.

Lieu : 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes)

Adresse : 5 rue du montier 52220

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 3 avril 2026

Fin : vendredi 3 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuire

Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Quels besoins et quels droits pour les aidants ? Vendredi 3 avril, 14h00 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes) Haute-Marne

Entrée libre et gratuire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T14:00:00+02:00 – 2026-04-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-03T14:00:00+02:00 – 2026-04-03T15:30:00+02:00

Le Café des Aidants© – antenne des Rives Dervoises est un espace de parole et de soutien destiné aux personnes qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Un vendredi par mois, de 14h à 15h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences et trouver des informations utiles.

Domaine des 4 Rivières (ancien lycée agricole)
5 rue du Montier à Droyes
Bâtiment “La Voire” – 1er étage
Accès libre, gratuit et sans inscription.

➡️ Ce vendredi 3 avril, nous aborderons :
“Quels besoins et quels droits pour les aidants ?”
Congé proche aidant, aides financières, accompagnement… Cette séance permettra de mieux comprendre les droits existants et d’identifier les ressources adaptées à votre situation.

5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes) 5 rue du montier 52220 Rives Dervoises 52220 Droyes Haute-Marne Grand Est
Un temps d’échange pour les aidants à Droyes. Focus sur les droits et dispositifs existants. Aidants Droyes

CPTS Saint-Dizier, Der et Blaise

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