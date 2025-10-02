Café des Aidants – Saint-Dizier : Aider sans s’épuiser Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Café des Aidants – Saint-Dizier : Aider sans s’épuiser Jeudi 2 octobre, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre, sans inscription

Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.

Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.

➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :

« Aider sans s’épuiser »

Quand on accompagne un proche au quotidien, il est facile de s’oublier. Comment poser ses limites ? Où trouver du soutien ? Ce Café vous propose un moment de recul et de conseils pour continuer à aider… sans s’oublier.

Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

