Café des Aidants – Saint-Dizier : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Café des Aidants – Saint-Dizier : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Jeudi 7 mai 2026, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre, sans inscription

Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.

Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.

Bar Au Petit Paris – 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier

➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :

« Comment appréhender les angoisses de mon proche ? »

Les peurs, l’inquiétude, les angoisses peuvent surgir chez les personnes en perte d’autonomie. Comment y répondre ? Comment rester serein ? Un temps pour mieux comprendre et agir avec douceur.

Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier

Un temps d’écoute et de partage pour les aidants. Ce jeudi, focus sur l’anxiété de la personne accompagnée. Aidants Répit