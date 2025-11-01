Café des Aidants – Saint-Dizier : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier
Café des Aidants – Saint-Dizier : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier jeudi 7 mai 2026.
Café des Aidants – Saint-Dizier : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Jeudi 7 mai 2026, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T13:30:00 – 2026-05-07T15:00:00
Fin : 2026-05-07T13:30:00 – 2026-05-07T15:00:00
Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.
Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.
Bar Au Petit Paris – 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier
Accès libre, sans inscription
➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :
« Comment appréhender les angoisses de mon proche ? »
Les peurs, l’inquiétude, les angoisses peuvent surgir chez les personnes en perte d’autonomie. Comment y répondre ? Comment rester serein ? Un temps pour mieux comprendre et agir avec douceur.
Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Un temps d’écoute et de partage pour les aidants. Ce jeudi, focus sur l’anxiété de la personne accompagnée. Aidants Répit