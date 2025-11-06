Café des Aidants – Saint-Dizier : Continuer à vivre quand on est aidant Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Café des Aidants – Saint-Dizier : Continuer à vivre quand on est aidant Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier jeudi 6 novembre 2025.

Café des Aidants – Saint-Dizier : Continuer à vivre quand on est aidant Jeudi 6 novembre, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre, sans inscription

Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.

Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.

➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :

« Continuer à vivre quand on est aidant »

Être aidant, c’est souvent mettre sa propre vie entre parenthèses. Comment garder du temps pour soi ? Comment préserver ses envies et ses projets ? Ce moment de partage vous aidera à retrouver du souffle dans votre quotidien.

Un temps d’écoute et de partage pour les aidants. Ce jeudi, focus sur l’équilibre entre vie personnelle et rôle d’aidant. Aidants Répit