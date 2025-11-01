Café des Aidants – Saint-Dizier : Quelles sont mes qualités d’aidant ? Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Café des Aidants – Saint-Dizier : Quelles sont mes qualités d’aidant ? Jeudi 4 juin 2026, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:30:00 – 2026-06-04T15:00:00

Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.

Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.

Bar Au Petit Paris – 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier

➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :

« Quelles sont mes qualités d’aidant ? »

Dans l’ombre du quotidien, vous développez des forces insoupçonnées. Cette séance vous invite à valoriser vos compétences, à prendre conscience de ce que vous apportez… et à en être fier.

Un temps d’écoute et de partage pour les aidants. Ce jeudi, focus sur la reconnaissance de ses propres ressources. Aidants Répit