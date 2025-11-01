Café des Aidants – Saint-Dizier : Quels besoins et quels droits pour les aidants ? Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Café des Aidants – Saint-Dizier : Quels besoins et quels droits pour les aidants ? Jeudi 2 avril 2026, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre, sans inscription

Début : 2026-04-02T13:30:00 – 2026-04-02T15:00:00

Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.

Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.

Bar Au Petit Paris – 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier

➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :

« Quels besoins et quels droits pour les aidants ? »

De nombreux aidants ignorent encore leurs droits. Congé, aide financière, soutien… Cette séance est l’occasion de faire le point et de repartir mieux informé et mieux armé.

