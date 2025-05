Café des aidants – Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, 21 mai 2025 15:00, Saint-Pierre-d'Oléron.

Charente-Maritime

Café des aidants Médiathèque de Saint-Pierre d'Oléron 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-05-21 15:00:00

fin : 2025-05-21 17:00:00

2025-05-21

La médiathèque Ernest et Louis Lessieux accueillera le Café des Aidants Oléron pour un temps d’échange et d’information sur le thème de l’aidance.

Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron 3 rue Franck Massé

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English :

The mediatheque Ernest et Louis Lessieux will host the Café des Aidants Oléron for a time of exchange and information on the theme of caregiving.

German :

Die Mediathek Ernest et Louis Lessieux empfängt das Café des Aidants Oléron für eine Zeit des Austauschs und der Information zum Thema « aidance » (Hilfeleistung).

Italiano :

La biblioteca multimediale Ernest et Louis Lessieux ospiterà il Café des Aidants Oléron per una sessione di discussione e informazione sul tema del caregiving.

Espanol :

La biblioteca multimedia Ernest et Louis Lessieux acogerá el Café des Aidants Oléron para una sesión de debate e información sobre el tema de los cuidadores.

