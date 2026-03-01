Café des aiguilles Roubaix

Café des aiguilles

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Couture, crochet, tricot, macramé… un atelier pour apprendre en faisant, partager les techniques et les astuces. Débutant.es bienvenu.es!

Apportez votre matériel si vous en avez, sinon, on prête!

Café associatif ouvert (consommations à petits prix)

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14

English :

Sewing, crochet, knitting, macramé… a workshop for learning by doing, sharing techniques and tips. Beginners welcome!

Bring your own materials if you have them, otherwise, we’ll lend them out!

Café associatif open (drinks at low prices)

