Café des aiguilles

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout est possible au café des aiguilles apprendre les rudiments de la couture, du tricot, du crochet, partager ses connaissances et son savoir-faire ou simplement avancer son travail en cours dans un cadre convivial.

Tout est possible au café des aiguilles apprendre les rudiments de la couture, du tricot, du crochet, partager ses connaissances et son savoir-faire ou simplement avancer son travail en cours dans un cadre convivial. .

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr

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English :

Everything is possible at the Needles Café: learn the basics of sewing, knitting, crocheting, share your knowledge and know-how, or simply get on with your work in progress in a friendly setting.

L’événement Café des aiguilles Roubaix a été mis à jour le 2026-03-21 par Hauts-de-France Tourisme