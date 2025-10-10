Café des Aînés, la vanille de la fleur à la gousse Cernay
Début : Vendredi 2025-10-10 14:30:00
fin : 2025-10-10 17:30:00
2025-10-10
Café des Aînés La vanille, de la fleur à la gousse. Une rencontre gourmande et conviviale à ne pas manquer !
Découvrez l’histoire de la vanille, de la fleur à la gousse, lors du Café des Aînés. Un moment convivial alliant savoirs, échanges et plaisirs gourmands, dans une atmosphère chaleureuse. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 43 20 50
English :
Café des Aînés Vanilla, from flower to pod. A gourmet and convivial event not to be missed!
German :
Café des Aînés (Seniorencafé) Vanille, von der Blüte bis zur Schote. Ein geselliges Feinschmeckertreffen, das Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Café des Aînés La vaniglia, dal fiore al baccello. Un evento gustoso e conviviale da non perdere!
Espanol :
Café des Aînés La vainilla, de la flor a la vaina. Un evento sabroso y distendido que no debe perderse
