Café des Aînés, la vanille de la fleur à la gousse Cernay vendredi 10 octobre 2025.

Début : Vendredi 2025-10-10 14:30:00

fin : 2025-10-10 17:30:00

Café des Aînés La vanille, de la fleur à la gousse. Une rencontre gourmande et conviviale à ne pas manquer !

Découvrez l’histoire de la vanille, de la fleur à la gousse, lors du Café des Aînés. Un moment convivial alliant savoirs, échanges et plaisirs gourmands, dans une atmosphère chaleureuse. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 43 20 50

English :

Café des Aînés Vanilla, from flower to pod. A gourmet and convivial event not to be missed!

German :

Café des Aînés (Seniorencafé) Vanille, von der Blüte bis zur Schote. Ein geselliges Feinschmeckertreffen, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Café des Aînés La vaniglia, dal fiore al baccello. Un evento gustoso e conviviale da non perdere!

Espanol :

Café des Aînés La vainilla, de la flor a la vaina. Un evento sabroso y distendido que no debe perderse

