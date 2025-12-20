Café des Amis | Repas thaïlandais pour le réveillon Le Café des Amis Eymet

Café des Amis | Repas thaïlandais pour le réveillon

Le Café des Amis 5 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-12-31

2025-12-31

Venez profiter du restaurant éphémère thaïlandais pour déguster des saveurs d’ailleurs pour le réveillon !

Au menu

– Curry panang aux crevettes ou légumes et tofu ou poulet sauce aigre-douce

– Brownie avec de la glace ou gâteau au fromage à la mangue

Sur réservation. .

