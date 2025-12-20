Café des Amis | Repas thaïlandais pour le réveillon Le Café des Amis Eymet
Le Café des Amis 5 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Venez profiter du restaurant éphémère thaïlandais pour déguster des saveurs d’ailleurs pour le réveillon !
Au menu
– Curry panang aux crevettes ou légumes et tofu ou poulet sauce aigre-douce
– Brownie avec de la glace ou gâteau au fromage à la mangue
Sur réservation. .
Le Café des Amis 5 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine neeredpath@gmail.com
