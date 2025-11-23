CAFÉ DES ARTS AU-DELÀ DU NABI TRÈS JAPONARD, PIERRE BONNARD UN ARTISTE INCLASSABLE ESPACE CINÉMUZ Fonsorbes

CAFÉ DES ARTS AU-DELÀ DU NABI TRÈS JAPONARD, PIERRE BONNARD UN ARTISTE INCLASSABLE

Le Café des Arts propose une rencontre autour du peintre Pierre Bonnard.

A l’occasion du Festival Manga Fonsorbes , le Café des Arts propose une rencontre autour du peintre Pierre Bonnard (1867-1947) surnommé le Nabi très japonard , tant il fut inspiré par le japonisme dans son traitement de l’espace, du temps et du mouvement.

Mais ce peintre inclassable est aussi celui du bonheur du quotidien, des moments fugaces et de la couleur aux multiples variations, révélant la beauté immuable des objets qui l’entourent.

La collection de ses œuvres conservées à la Fondation Bemberg de Toulouse en est le témoin.

Conférencière Céline Laurière Office de Tourisme de Toulouse .

