CAFÉ DES ARTS ROSA BONHEUR, UNE CÉLÈBRE ARTISTE ANIMALIÈRE ESPACE CINÉMUZ Fonsorbes

CAFÉ DES ARTS ROSA BONHEUR, UNE CÉLÈBRE ARTISTE ANIMALIÈRE

ESPACE CINÉMUZ 2 Rue des Écoles Fonsorbes Haute-Garonne

Venez assister à cette conférence sur l’artiste animalière Rosa Bonheur.

Grâce à son talent exceptionnel et sa ténacité, Rosa Bonheur (1822-1899) devient une artiste animalière connue de son vivant dans le monde entier.

Dotée d’une personnalité hors du commun, elle porte le pantalon, fume le cigare et c’est l’une des rares femmes à vivre de son art au XIXe siècle. Une artiste hors norme radicalement tournée vers la nature.

Conférencière Françoise Cognet

Renseignements auprès du service culturel .

ESPACE CINÉMUZ 2 Rue des Écoles Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

Join us for a lecture on animal artist Rosa Bonheur.

