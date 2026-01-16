CAFÉ DES ARTS TOULOUSE AU BALCON, TRÉSORS DE FERRONNERIES TOULOUSAINES ESPACE CINÉMUZ’ Fonsorbes

CAFÉ DES ARTS TOULOUSE AU BALCON, TRÉSORS DE FERRONNERIES TOULOUSAINES

Aiguisons notre regard, levons les yeux vers ce qui importe peu aujourd’hui mais qui était un art hier, car le fer forgé ornant nos façades n’est pas un détail mais bien plutôt un accent. Il constitue la note artistique et luxueuse qui rehaussait la beauté d’une construction et révélait le statut social de son propriétaire. Le 18e siècle est son siècle d’or, toute la gamme des tendances s’y concentre du style Louis XIV au style Louis XVI.

Des maîtres-serruriers d’exception ont marqué leur temps et permit d’associer la ferronnerie d’art à l’embellissement de Toulouse.

Conférencière Isabelle Balon Musée des Augustins de Toulouse

Tout public Entrée gratuite

ESPACE CINÉMUZ' 2 Rue des Écoles Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie

English :

Let’s sharpen our gaze, lift our eyes to what matters little today but was art yesterday!

