Café des auteurs Feuille blanche café noir Paris

Café des auteurs Feuille blanche café noir Paris

Café des auteurs Feuille blanche café noir Paris vendredi 20 février 2026.

Moment de calme dans un café culturel des Batignolles, le moment idéal pour profiter de l’inspiration et se retrouver entre auteurs.
Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité! L’occasion de rencontrer d’autres auteurs et d’échanger avec eux!

Moment de calme dans un café culturel des Batignolles, le moment idéal pour profiter de l’inspiration et se retrouver entre auteurs. Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité! L’occasion de rencontrer d’autres auteurs et d’échanger avec eux!
Le vendredi 20 février 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit

Consommation au café

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-20T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-20T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-20T14:00:00+02:00_2026-02-20T18:00:00+02:00

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Le café des Auteurs


Afficher la carte du lieu Feuille blanche café noir et trouvez le meilleur itinéraire