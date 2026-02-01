Café des auteurs Feuille blanche café noir Paris

Moment de calme dans un café culturel des Batignolles, le moment idéal pour profiter de l’inspiration et se retrouver entre auteurs.

Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité! L’occasion de rencontrer d’autres auteurs et d’échanger avec eux!

Le vendredi 20 février 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Consommation au café

Public adultes.

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



