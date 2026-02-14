Café des bébés, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Café des bébés Jeudi 26 février, 10h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Entrée libre

Un espace où les parents peuvent se retrouver pour échanger trucs et astuces autour de la vie quotidienne avec bébé. Un lieu de rencontre entre parents pour rompre l’isolement social que vivent certains parents après l’arrivée de leur tout-petit. Un temps convivial où les enfants sont accueillis par les bibliothécaires autour de comptines, d’histoires et de jeux.

Renseignements : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Animé par Axelle Herrenschmidt, Présidente de l’association Le Café des bébés