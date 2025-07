Café des bons tuyaux Saint-Jean-d’Angély

Café des bons tuyaux Saint-Jean-d’Angély mardi 22 juillet 2025.

Café des bons tuyaux

8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : Mardi 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-08-05 12:30:00

Date(s) :

2025-07-22 2025-08-05 2025-08-19

Venez échanger, poser vos questions, partager vos trucs et astuces pour des sorties réussies ! Chaque café sera animé par une association locale proposant des activités de mobilités douces et d’itinérance.

8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

English :

Come and chat, ask your questions and share your tips and tricks for successful outings! Each café will be hosted by a local association offering soft mobility and roaming activities.

German :

Tauschen Sie sich aus, stellen Sie Ihre Fragen, teilen Sie Ihre Tipps und Tricks für gelungene Ausflüge! Jedes Café wird von einem lokalen Verein geleitet, der Aktivitäten im Bereich der sanften Mobilität und des Wanderns anbietet.

Italiano :

Venite a chiacchierare, a porre le vostre domande e a condividere i vostri consigli e trucchi per le uscite di successo! Ogni caffè sarà ospitato da un’associazione locale che offre attività di mobilità dolce e di roaming.

Espanol :

Venga a charlar, plantee sus preguntas y comparta sus trucos y consejos para salir con éxito Cada café será acogido por una asociación local que ofrezca actividades de movilidad suave e itinerancia.

