CAFÉ DES CARNASSIERS + ATELIER PÊCHE – LA MINOTERIE Gardouch, 11 juin 2025 14:30, Gardouch.

Haute-Garonne

CAFÉ DES CARNASSIERS + ATELIER PÊCHE LA MINOTERIE 16 Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 14:30:00

fin : 2025-06-11 17:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Avec ce mois-ci une initiation à la pêche aux leurres, pêche au feeder et une sensibilisation aux carnassiers.

En partenariat avec La Minoterie, l’association des pêcheurs à la ligne (Aappma) de Villefranche-de-Lauragais vous propose un atelier d’initiation aux techniques de pêche, encadré par Mathieu Colzato, moniteur diplômé de la fédération de pêche 31.

Venez vous initier aux techniques de pêche lors du Café des Carnassiers.

Débutants ou experts, équipé ou non, chacun(e) est le bienvenu ! .

Inscription obligatoire via la billetterie de la page web ci-dessous(5€ par personne). 5 .

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

English :

This month, we introduce you to lure fishing, feeder fishing and carnivorous fish.

German :

Mit diesem Monat einer Einführung in das Angeln mit Kunstködern, Feederfischen und einer Sensibilisierung für Raubfische.

Italiano :

Questo mese viene presentata un’introduzione alla pesca con esche artificiali, alla pesca a piattello e ai pesci carnivori.

Espanol :

Este mes, una introducción a la pesca con señuelos, la pesca con feeder y los peces carnívoros.

