Café des enfants Bricolage de nichoirs Jarnages

30 Grande rue Jarnages Creuse
En partenariat avec la Canopée des Possibles, l’association La Moustache vous donne rendez-vous pour un café des enfants, à partir de 6 ans, « Bricolage de Nichoirs » !
Inscriptions obligatoires lamoustache@alzire.fr .
30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 lamoustache@alzire.fr
