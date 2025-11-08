Café des enfants Bricolage de nichoirs Jarnages

30 Grande rue Jarnages Creuse

En partenariat avec la Canopée des Possibles, l’association La Moustache vous donne rendez-vous pour un café des enfants, à partir de 6 ans, « Bricolage de Nichoirs » !

Inscriptions obligatoires lamoustache@alzire.fr .

30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 lamoustache@alzire.fr

