Café des Enfants du Printemps avec le Collectif Pourquoi Pas, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Café des Enfants du Printemps avec le Collectif Pourquoi Pas Dimanche 12 avril, 14h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T14:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T14:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Art de tourner en rond !

Pour ce Café des Enfants, les artistes du Collectif Pourquoi Pas vous invitent à marcher dans une roue géante de hamster, pourquoi pas en jonglant et avec quelqu’un sur les épaules ? Ou plutôt l’un après l’autre, c’est à vous de voir. Venez tenter votre chance !

C’est quoi un Café un Enfants ?

7 après-midi par saison : une compagnie en résidence partage son univers artistique avec le jeune public, suivie d’un moment de goûter partagé. À vivre en famille, dès 6 ans.

Dans le cadre du Printemps des Enfants organisé par le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr

Des activités créatives à partager en famille à la Verrerie ! Cirque Ateliers