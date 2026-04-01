Café des enfants et des familles Sanatorium Bergesserin Bergesserin
Café des enfants et des familles Sanatorium Bergesserin Bergesserin dimanche 19 avril 2026.
Café des enfants et des familles
Sanatorium Bergesserin Route du Sanatorium Bergesserin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Un café des enfants et de leurs familles.
Pour cette date, nous serons les pieds dans l’herbe, la tête dans les tilleuls, voisin-es de la forêt et du Sanatorium.
Un espace de rencontres et de jeux.
Une animation guidée ludique ou créative est proposée.
On peut aussi y boire un café, bouquiner, prendre le goûter et papoter
Une tente cocon, une tente brico, une flex yourte, mini ping-pong, jeux de plein air, cabanes, une buvette, un goûter !
A 17h, l’heure de la boom ! .
Sanatorium Bergesserin Route du Sanatorium Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 27 86 35 aerium@culturesencommuns.fr
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English : Café des enfants et des familles
L’événement Café des enfants et des familles Bergesserin a été mis à jour le 2026-03-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II