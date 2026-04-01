Café des enfants et des familles Sanatorium Bergesserin Bergesserin

Café des enfants et des familles

Sanatorium Bergesserin Route du Sanatorium Bergesserin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Un café des enfants et de leurs familles.

Pour cette date, nous serons les pieds dans l’herbe, la tête dans les tilleuls, voisin-es de la forêt et du Sanatorium.

Un espace de rencontres et de jeux.

Une animation guidée ludique ou créative est proposée.

On peut aussi y boire un café, bouquiner, prendre le goûter et papoter

Une tente cocon, une tente brico, une flex yourte, mini ping-pong, jeux de plein air, cabanes, une buvette, un goûter !

A 17h, l’heure de la boom ! .

Sanatorium Bergesserin Route du Sanatorium Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 27 86 35 aerium@culturesencommuns.fr

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English : Café des enfants et des familles

L’événement Café des enfants et des familles Bergesserin a été mis à jour le 2026-03-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II